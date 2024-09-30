СК призвали отреагировать на нападение на корреспондента 360.ru

Правозащитник Мельников обратился в СК из-за нападения на корреспондента 360.ru

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он призвал ведомство отреагировать на нападение неизвестных на корреспондента 360.ru Александра Молочко в парке «Битцевский лес».

В заявлении правозащитник попросил СК изучить информацию о нарушении прав съемочной группы, на которую напали в районе усадьбы Узкое.

«Прошу вас провести проверку информации, дать указание о принятии мер реагирования и защите прав пострадавших журналистов, а также принять меры по установлению и привлечении к ответственности виновных в нарушении законов лиц», — отметил Мельников.

Неизвестные набросились на корреспондента 360.ru Молочко 30 сентября в поселке Узкое. Журналист вместе со съемочной группой прибыл туда, чтобы помочь местным жителям, выступающим против сноса домов. По их словам, застройщик собирался возвести гостиницу на месте культурного объекта.

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