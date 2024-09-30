Неизвестные напали в Москве на корреспондента 360.ru

Неизвестные набросились в Битцевском лесу на корреспондента 360.ru Молочко

Неизвестные набросились на корреспондента 360.ru Александра Молочко, который приехал в парк «Битцевский лес» по просьбе местных жителей. Злоумышленники избили его, кадры с нападением попали на видео.

Съемочная группа 360.ru приехала по приглашению местных жителей, которые обратились за помощью из-за готовящегося сноса двухэтажного дома 1920 года постройки. Вместо него застройщики хотят возвести гостиницу.

Местные жители выступили против уничтожения здания и обратились в прокуратуру. Работы по сносу собирается проводить компания ООО ГП-МФС, которая является дочерней компанией ПИК.

В связи с нападением сотрудники 360.ru обратились в полицию.

Жительница поселка Александра рассказала 360.ru, что на месте усадьбы хотят построить гостиницу посольства Белоруссии. По ее словам, застройщик установил на территории населенного пункта информационный щит с предупреждением о сносе всех домов.