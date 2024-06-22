СК показал обломки рухнувшего в Амурской области Robinson R66

Появилось видео с места крушения Robinson R66 в Амурской области

Видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области опубликовали в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Жертвами ЧП стали пилот и три пассажира воздушного судна.

По факту происшествия ранее возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Известно, что Robinson R66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром 20 июня до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе. Вскоре он перестал выходить на связь. Обломки вертолета нашли примерно в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея.

Расследованием причин и обстоятельств крушения также занялись Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет, сообщал накануне пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.