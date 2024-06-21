Появился список погибших при крушении вертолета в Амурской области

Пилот и три пассажира погибли при крушении вертолета Robinson R66 в Амурской области, сообщил Telegram-канал «112» . По его данным, на борту были сотрудники Зейского лесоперерабатывающего комплекса.

Они вылетели с территории предприятия, чтобы починить бульдозер, пояснил источник канала.

Управлял вертолетом Виталий К. 1989 года рождения. Пассажирами были Намзу Н. 1970 года рождения, Сардар Б. 1997 года рождения и Рамзиддин Х. 1988 года рождения.

Борт следовал по маршруту Зея — Джелтулак. После вылета вертолет перестал выходить на связь. На поиски сразу вылетел другой Robinson, он исследовал площадки, где в теории могло сесть пропавшее воздушное судно, но результатов это не принесло. К операции подключили спасателей.

Обломки вертолета нашли в тайге 21 июня. Никто из тех, кто был на борту, не выжил. Погода в момент крушения не должна была спровоцировать ЧП — было ясно, почти без ветра, температура воздуха составляла +15 градусов.

Причины ЧП устанавливаются. По словам источника «112», среди основных версий — техническая неисправность и ошибка пилота.