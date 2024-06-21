Расследовать крушение Robinson R66 в Амурской области будут МАК и Росавиация

Расследованием крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области занялись Межгосударственный авиационный комитет и Дальневосточное МТУ Росавиации. Об этом заявил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Выяснять все обстоятельства и причины ЧП будут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, подчеркнул он.

Информация о расследовании крушения Robinson R66 с регистрационным номером RA-07430 также появилась на официальном сайте МАК. В пресс-службе комитета ТАСС заявили, что сформировали специальную комиссию и она уже приступила к работе.

Вертолет с пилотом и тремя пассажирами разбился 20 июня примерно в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея. Поиском его с воздуха занимались специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Также в операции участвовала группа спасателей на борту вертолета Ми-8.

«Ключевая цель расследования — установление причин авиационного происшествия и принятие мер по их предотвращению в будущем», — подчеркнул Кореняко.