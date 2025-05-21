СК показал момент взрыва в квартире в Ставрополе

В результате происшествия пострадали три человека, среди них — 37-летняя хозяйка квартиры. Врачи оказывают всем получившим травмы необходимую помощь.
Также повреждения получили припаркованные автомобили и соседние квартиры. На месте работает следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю.
Состояние пострадавшей при взрыве газа в Ставрополе хозяйки квартиры назвали тяжелым.
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