СК показал момент взрыва в квартире в Ставрополе

Момент взрыва газа в многоэтажном жилом доме 21 мая попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

На видео после взрыва в квартире на 18-м этаже на придомовую территорию полетели кирпичи и фрагменты фасада многоэтажки.

В результате происшествия пострадали три человека, среди них — 37-летняя хозяйка квартиры. Врачи оказывают всем получившим травмы необходимую помощь.

Также повреждения получили припаркованные автомобили и соседние квартиры. На месте работает следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю.

Состояние пострадавшей при взрыве газа в Ставрополе хозяйки квартиры назвали тяжелым.