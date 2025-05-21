Состояние пострадавшей при взрыве газа в Ставрополе хозяйки квартиры назвали тяжелым

Владимиров: женщина из квартиры после взрыва в Ставрополе находится в сознании

Женщина из квартиры в Ставрополе, где произошел взрыв, в настоящее время находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Госпитализировали женщину из квартиры, в которой произошло ЧП. Состояние тяжелое, но она в сознании. Медики делают все необходимое. Троим пострадавшим оказывается помощь. Вопрос на контроле», — написал он.

Владимиров отметил, что сейчас нужно оперативно завершить обследование конструкций дома, убедиться в его безопасности и готовности к возвращению людей. В настоящее время для жильцов организовали временное размещение.

«На восстановление дома поставил срок две недели. Пострадали пять квартир, взрыв повредил остекление и в соседнем доме», — добавил глава региона.

Мэр города Иван Ульянченко сообщал, что взрыв газа произошел рано утром в среду. В региональном главке МЧС заявили, что после этого начался пожар, огонь оперативно локализовали в 10 квартирах.