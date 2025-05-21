Мощный взрыв прогремел в высотке в Ставрополе. Есть пострадавшая

Женщина пострадала при мощном взрыве в многоэтажке в Ставрополе

Взрыв бытового газа прогремел рано утром в жилом доме на улице Тухачевского в Ставрополе. В результате происшествия пострадала женщина. Об этом в Telegram-канале заявил мэр города Иван Ульянченко.

«Сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций», — сказал он.

Другие подробности ЧП выясняют. Ульянченко отметил, что лично прибыл на место происшествия.

Как отметила пресс-служба МЧС, после хлопка ГВС начался пожар. Огонь уже локализовали в 10 квартирах. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники.

Ранее взрыв случился в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. В результате случившегося погибли как минимум два человека, шестеро пострадали. По данным источника 360.ru, погибшие жили в одной квартире. После взрыва начался пожар на площади 100 квадратных метров.