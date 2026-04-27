Киберэксперт Шмавонян указал на риск кражи данных при использовании VPN-приложений

Использование устаревших программ, пиратских мобильных приложений и сервисов для обхода ограничений может привести к серьезным последствиям, таким как утечка паролей, банковских данных и другой личной информации. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян.

По словам специалиста, многие пользователи продолжают искать способы сохранить доступ к привычным инструментам через VPN, посредников и сторонние платежные сервисы. Однако злоумышленники активно используют эти тенденции в своих целях.

Шмавонян подчеркнул, что под видом бесплатных VPN-приложений и «взломанных» версий программ пользователям предлагают вредоносное ПО, содержащее шпионские программы и трояны. Такие файлы могут незаметно получить доступ к устройству, аккаунтам и платежным данным.