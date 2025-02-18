СК организовал проверку после гибели двух футболистов в Верхней Пышме

Следственный комитет проводит проверку в связи со смертью двух футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам руководителя Свердловского управления СК Александра Шульги, в связи с гибелью спортсменов проведут судебную медицинскую экспертизу. Следователи установят точную причину смерти, по результатам проверки примут процессуальное решение.

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего», — отметил Шульга.

Сразу два футболиста — 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Даниил Хилобок — умерли во сне в одну ночь. Спортсмены провели вечером тренировки, разошлись по домам и легли спать. Родственники нашли наутро их мертвыми.

Мать Журавлева в беседе с 360.ru усомнилась в том, что причиной смерти ее сына могло стать отравление. В комментариях в Сети она предположила, что у спортсмена не выдержало сердце.