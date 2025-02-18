Мать умершего футболиста из Верхней Пышмы не подтвердила версию об отравлении

Мать умершего футболиста «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы в Свердловской области Яна Журавлева Светлана не подтвердила версию об отравлении сына. Об этом она заявила в беседе с 360.ru.

Ранее появилась информация, что спортсмена могли отравить.

«В СМИ можно писать все что угодно», — сказала она.

Других подробностей женщина не раскрыла.

О смерти футболистов Яна Журавлева и 33-летнего Даниила Хилобока сообщила пресс-служба ФК «ПОЗ-Прогресс». Там написали, что спортсмены навсегда оставили свой след в пышминском футболе.

По данным Ura.ru, оба футболиста после вечерней тренировки разошлись по домам и легли спать. Утром родные нашли их мертвыми. Причину случившегося пока не выяснили.

Мать Журавлева писала в соцсетях, что ее сын жаловался на самочувствие в тот вечер. При этом сестра спортсмена отметила, что брат не имел проблем со здоровьем.