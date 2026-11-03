СК не подтвердил версию о секте в деле семьи Усольцевых

Следствие не подтвердило версии о причастности сектантов к исчезновению семьи Усольцевых. Об этом сообщила руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, следователи проверяли, находились ли представители сект в Кутурчинском Белогорье, а также выясняли, состояла ли пара в какой-либо религиозной группе.

«Наличие на территории Кутурчинского Белогорья Красноярского края сектантов не установлено. Принадлежность Сергея или Ирины к какой-либо секте тоже не установлена», — рассказала Сырымбетова.

Ранее следствие установило, что семья Усольцевых дошла до места, где лесная тропа расходится в сторону скал Буратинка и Мальвинка. Определить, по какому из двух маршрутов дальше пошли туристы, пока не удалось.