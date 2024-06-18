СК назвал число обратившихся к врачам в Москве из-за отравления готовой едой

СК: с 11 июня в Москве к врачам обратились более 100 человек из-за отравления

С 11 июня в больницы Москвы обратились более 100 человек с признаками отравления, сообщили в столичном СК . По информации ведомства, все они заказывали продукты через службы доставки.

Сегодня стало известно, что по делу о массовом отравлении в столице задержали трех человек. Среди них — руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Также при расследовании дела об отравлении вскрылись факты организации незаконной миграции — СК возбудил еще одно дело.

В других регионах также выявили случаи подозрения на ботулизм из-за употребления готовой еды, заказанной через службы доставки. В Нижегородской области, по последним данным, в больницы обратились 14 человек. В Казани помощь медиков так же потребовалась 14 жителям.

В Московской области, по информации Telegram-канала «112», в больницы с признаками ботулизма обратились шесть человек.