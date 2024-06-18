Шесть человек с признаками ботулизма попали в подмосковные больницы

«112»: еще шесть человек с признаками ботулизма попали в больницы в Подмосковье

В подмосковные больницы госпитализировали еще шесть человек с признаками ботулизма. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По информации издания, обращения в госпитали зафиксировали в Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Реутове. Заразившиеся ели салат лобио из сервиса «Кухня на районе», а одна девушка — роллы из сети магазинов «Перекресток». Пациентам ввели противоботулиническую сыворотку.

Первые случаи госпитализации в Москве с подозрением на ботулизм начались в конце прошлой недели. С жалобами к врачам обратился 121 человек. Кроме того, в больницы попали 14 нижегородцев и 14 жителей Казани. Опрошенные 360.ru медики предупредили, что вырабатывающая ботулотоксин бактерия может оказаться в любых консервах.