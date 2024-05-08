СК начал устанавливать причастность местного жителя к пожару в Иркутской области | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 07:56 СК начал устанавливать причастность местного жителя к пожару в Иркутской области СК: местный житель может быть причастен к пожару в Иркутской области РИА «Новости»

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Следственные органы устанавливают возможную причастность местного жителя к одному из пожаров в СНТ в Братском районе Иркутской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Собеседник агентства пояснил, что следователи проводят необходимые действия, назначены пожарно-технические экспертизы.

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По данным регионального главка МЧС, причиной одного из пожаров стало сжигание сухой травы, два другие произошли из-за короткого замыкания электросети в СНТ.

Жертвами пожаров стали два человека, еще один пострадавший находится в реанимации. В городе Вихоревка огонь уничтожил 14 жилых помещений.

Накануне в МЧС сообщили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик». В Братском районе действовал режим ЧС.