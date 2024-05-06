Режим ЧС ввели в Братском районе Иркутской области из-за крупного пожара | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 14:34 Режим ЧС ввели в Братском районе Иркутской области из-за крупного пожара Мэр Братского района Иркутской области Дубровин объявил о режиме ЧС из-за пожара РИА «Новости»

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Пожар, охвативший дачные участки и перекинувшийся на жилые дома в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, привел к введению в муниципалитете режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Александр Дубровин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул что на помощь пожарным в тушении огня пришли простые жители. По его словам, пламя охватило большую территорию из-за порывистого ветра.

По данным областного главка МЧС, огонь охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек на территории садового товарищества «Алюминщик. Кроме того загорелись 37 строений в четырех садоводствах.

Сухая и ветреная погода привела к распространению огня на жилые дома в частном секторе города Вихоревка. По предварительным данным, сейчас горят 12 зданий. В тушении принимают участие более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Для вывоза дачников власти муниципалитета подготовили автобус. Мэр Братского района Александр Дубровин призвал жителей Вихоревки не отказываться от эвакуации из-за сохранения угрозы распространения огня на дома и постройки.