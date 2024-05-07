Пожар в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области потушили | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 17:11 Пожар в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области потушили МЧС: возгорание в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области потушили РИА «Новости»

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Крупный пожар в садовом товариществе «Алюминщик» в Братском районе Иркутской области потушили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС России.

На месте ЧП начали работать специалисты испытательной пожарной лаборатории, они выясняют причину возгорания.

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По предварительной информации, пожар спровоцировало неосторожное обращение с огнем. Виновника пока не нашли. Сотрудники ведомства подсчитывают нанесенный пламенем ущерб.

Накануне в Братском районе произошел крупный пожар, охвативший несколько СНТ. Местные власти ввели режим ЧС. В результате происшествия погиб мужчина — он задохнулся в автомобиле. Тяжелые ожоги получила местная жительница, ее госпитализировали. Огонь уничтожил 25 домов и хозяйственных построек.