Ми-8 с тремя людьми на борту пропал на Камчатке

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На его борту было три человека.

По данным Telegram-канала «112», принадлежащее перевозчику «Витязь Аэро» воздушное судно перестало выходить на связь, когда вылетело на поселок Николаевка Елизовского района. До населенного пункта вертолету оставалось 25 километров — несколько минут лета.

На его борту находились два пилота и бортинженер, уточнил «112». Позже Telegram-канал разместил информацию о том, что на Ми-8 могли быть 19 туристов. Эти сведения пока не подтвердили.

Поиски вертолета уже начали. В них принял участие еще один борт «Витязь Аэро», добавил ТАСС. В готовности направиться по маршруту — еще один Ми-8 и наземная спасательная группировка.

В начале августа на Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson. Он рухнул в районе вулкана Малый Семячик.