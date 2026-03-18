Система ПВО отразила атаку еще четырех БПЛА над Севастополем 18 марта
Силы ПВО и Черноморский флот успешно отразили атаку ВСУ. Сбито четыре беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Никто из людей не пострадал», — написал он.
На горе рядом с селом Фруктовое обломки сбитых беспилотников вызвали лесной пожар. На месте работают экстренные службы.
В районе Северной стороны части дрона рухнули на частный дом в одном из ТСН.
«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — призвал губернатор.
ВСУ 18 марта устроили массированную атаку дронов на Кубань. В результате повредили несколько объектов. Все соцучреждения региона работают в штатном режиме, но власти призвали родителей оставить детей дома.