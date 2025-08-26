Система «Купол Донбасса» перехватила ударный дрон ВСУ в Макеевке

Украинские боевики запустили ударный беспилотник с 60 килограммами взрывчатки для удара по автозаправочной станции в Макеевке. Как сообщили 360.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ, вражеский летательный аппарат перехватила система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попадали транспортная развязка, где всегда много автомобилей, рынок и торговые центры с большим скоплением людей.

«Детонация боевого заряда на территории АЗС могла повлечь многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушение городской инфраструктуры», — заявили в пресс-службе.

Украинский беспилотник принудительно посадили на территории рядом с заправкой. Прибывшие на место взрывотехники установили, что для теракта украинские боевики использовали ударный беспилотник FP-1 с осколочно-фугасной боевой частью.

Кроме взрывчатого вещества, боевой заряд начинили поражающими элементами для ранения как можно большего числа жертв.

Взрывотехник после обезвреживания беспилотника увезли взрывоопасные детали на специализированный полигон для уничтожения.

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за первую неделю августа перехватила 799 украинских беспилотников в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики. Основной целью боевики выбрали Макеевку, Горловку и Донецк.