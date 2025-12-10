Силы ПВО за час сбили четыре дрона, пытавшихся атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны утром 10 декабря в течение часа уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом заявил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

До этого он сообщил о трех дронах, пытавшихся атаковать столицу — в 08:02, 08:16 и 08:27.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сегодня ночью уничтожили над российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — 16, также два БПЛА сбили над Калужской областью, по одному — над Белгородской и над территорией Московского региона.

Накануне вечером режим ЧС ввели в Чувашии после атаки БПЛА. Глава республики Олег Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.