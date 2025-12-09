Режим ЧС ввели в Чувашии из-за атаки беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Чувашии после атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

«Это позволит нам максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и, что особенно важно, обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов и оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям», — заявил он.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Атака на Чебоксары произошла утром. Пострадали 14 человек, из которых семерым потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили 15 зданий, в том числе детский сад.

В общей сложности системы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник.