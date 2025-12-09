Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву дрон

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Буквально за 20 минут до этого мэр Москвы сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся на столицу.

В этот день украинские дроны атаковали Чебоксары. Из-за ЧП получили повреждения жилые дома. По последним данным, пострадали 14 человек. Сотрудники экстренных служб сейчас работают в усиленном режиме.

В ночь на 9 декабря системы ПВО сбили над регионами 121 украинский дрон. Больше всего БПЛА сбили под Белгородом — 49 аппаратов.