Системы ПВО сбили за ночь над регионами 121 украинский дрон

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 121 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили под Белгородом – там поразили 49 аппаратов. В Крыму ликвидировали 22 беспилотника, в Рязанской области – 10, в Воронежской – девять, в Ростовской – пять, в Нижегородской – четыре, в Липецкой – три, в Курской области и Краснодарском крае – два, в Брянской и Тульской – по одному.

Также пять дронов перехватили в Калмыкии, и восемь - над акваторией Каспийского моря.

Ранее о ночной атаке БПЛА рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники уничтожили в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

В Воронежской области из-за дрона повреждения получил автомобиль. Глава региона Александр Гусев подтвердил, что никто не пострадал.