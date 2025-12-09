Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14 человек

Число пострадавших при атаке беспилотников в Чебоксарах 9 декабря выросло до 14 человек. Актуальные данные опубликовала пресс-служба Минздрава Чувашии.

Среди тех, кто получил травмы, есть ребенок. Подробнее о состоянии людей в ведомстве не сообщили, но обратили внимание, что сейчас в пункте временного размещения, который открыли после налета дронов, продолжают работать психологи и медицинские специалисты.

Последствия налета устраняют специалисты экстренных служб. Ситуацию с оказанием медпомощи и функционированием ПВР контролирует глава Чувашии Олег Николаев.

Атака на город произошла утром 9 декабря. Глава республики подтвердил, что из-за ЧП получили повреждения жилые дома.

По его словам, сотрудники экстренных служб сейчас работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия атаки. После ЧП на нескольких магистралях временно ограничили движение.