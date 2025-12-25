Силы ПВО уничтожили беспилотники в шести районах Ростовской области

Атаку беспилотников отразили в шести районах Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — написал он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информацию о последствиях уточняют.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти беспилотников над Московским регионом. О первом дроне он заявил после полуночи, еще о четырех ближе к 03:00, а после рассказал о других четырех. По словам градоначальника, на место падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб.

Также БПЛА атаковали Краснодарский край. Повреждения получило сельхозпредприятие, разгорелся крупный пожар в нефтехранилище.