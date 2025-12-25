Число сбитых над Московским регионом БПЛА увеличилось до девяти

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку девяти беспилотников на подлете к столице. Об этом он написал в Telegram-канале .

О первом БПЛА градоначальник написал в 00:34.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил Собянин.

Далее, в 02:51 он рассказал еще о четырех сбитых дронах, потом, примерно через 15 минут, о новых трех. В 03:22 мэр сообщил о последнем, девятом БПЛА. Он отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Также об атаке беспилотников сообщили в Краснодарском крае. Обломки дрона повредили сельхозпредприятие, начался крупный пожар в нефтехранилище. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. В ликвидации участвовали 70 специалистов и 18 единиц техники.