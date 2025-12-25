Резервуары с нефтепродуктами вспыхнули после атаки дронов в порту Темрюка

Беспилотники в результате атаки повредили сельхозпредприятие и вызвали крупный пожар в нефтехранилище на территории Краснодарского края. О новых ударах сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

В Щербиновском районе повреждены производственные здания и сельскохозяйственная техника. Возникшие на объекте возгорания уже ликвидировали.

В порту города Темрюк загорелись два резервуара с нефтепродуктами после атаки дронов. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

«В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники», — сообщили в штабе.

В работе участвуют сотрудники Главного управления МЧС России по региону.

По предварительным данным, в результате обоих инцидентов никто не пострадал. На местах продолжают работу все экстренные службы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, атаковавших Москву.