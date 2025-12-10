Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник утром 10 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. По его словам, такие меры нужны для обеспечения безопасности пассажиров.

Вчера вечером Собянин тоже сообщил о беспилотнике, летевшем на Москву. Также накануне он заявил о двух других сбитых БПЛА – в 16:49 и в 17:12. На места падения обломков дронов прибыли сотрудники экстренных служб.

Сегодня за ночь средства ПВО сбили 20 беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской и Белгородской областями, а также над территорией Московского региона.

UPD: в 08:16 Собянин сообщил о втором сбитом дроне, летевшем на столицу.