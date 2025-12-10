В аэропорту Калуги ввели временный запрет на полеты самолетов

Временные ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту в Калуге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

По словам пресс-секретаря ФАВТ, запрет ввели для обеспечения безопасности пассажиров.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников за шесть часов над шестью российскими регионами.

Больше всего беспилотников ликвидировали над Брянской областью — 21, над Калужской — шесть, над территорией Московского региона — семь. Четыре БПЛА из них летели непосредственно на Москву.

Кроме того, системы ПВО сработали над Тульской и Белгородской областями. Там сбили по два беспилотника.