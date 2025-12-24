Службы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин сообщил, что дежурные службы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Над Москвой сбили очередной беспилотник, который пытался атаковать город. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что воздушную цель уничтожили средствами ПВО Министерства обороны России. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Ситуация в городе находится под контролем.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 15 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа утром 23 декабря.

А в вечерние часы того же дня ПВО уничтожили еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большинство из них сбили над Брянской областью.