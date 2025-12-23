Силы ПВО сбили 15 украинских дронов за два часа утром 23 декабря

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 15 дронов ВСУ за два часа утром 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Военные поразили украинские беспилотники самолетного типа в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени. Над территорией Белгородской области уничтожили 14 БПЛА.

«Один БПЛА — над территорией Воронежской области», — добавили в Минобороны.

Прошедшей ночью в период с 23:00 до 07:00 средства ПВО ликвидировали 29 беспилотников ВСУ, из них 14 — в Ростовской области, семь — в Ставропольском крае, по три дрона сбили в Белгородской области и Калмыкии, по одному — в Крыму и Курской области.