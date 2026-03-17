Силы ПВО сбили дроны в Каменском районе Ростовской области

Ночью силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Каменском районе Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется», — написал он.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в юго-западной части региона средства ПВО ликвидировали четыре дрона. По его словам, противовоздушная оборона продолжает работать.

Также о беспилотниках сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На протяжении всей ночи он писал об атаке дронов. С полуночи градоначальник заявил об уничтожении 38 беспилотников. Он отметил, что на местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Всего за прошедшие сутки в столичном регионе сбили более 60 дронов.