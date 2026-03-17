На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого за ночь он сообщил о ликвидации 37 дронов. А общее число сбитых на подлете к столице БПЛА за прошедшие сутки — более 60. Атаки на столичный регион продолжались на протяжении всего дня и последующей ночи.

Ранее губернатор Ленинградской области заявил, что четыре дрона уничтожили в юго-западной части района. Средства ПВО продолжают работать.

Накануне вечером Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали 59 дронов над российскими регионами за четыре часа. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 39. Еще 13 над Московским регионом, 12 из них летели на столицу.