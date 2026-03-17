Четыре беспилотника уничтожили над Ленинградской областью

В юго-западной части Ленинградской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

«Над юго-западными районами Ленобласти уничтожено четыре БПЛА», — написал он.

Глава региона отметил, что средства ПВО продолжают работать.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 39 беспилотников, летевших на столицу. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. За сутки общее число сбитых над столичным регионом беспилотников превысило 60. ВСУ совершали атаки на Москву и область на протяжении всего дня и последующей ночи.

Сегодня утром в городе Короче Белгородской области при атаке БПЛА пострадали четверо подростков и один юноша. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.