За ночь силы ПВО уничтожили 76 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 76 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников ликвидировали над Крымом — 21, также 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской, три — над Воронежской, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Черным морем, Липецкой и Нижегородской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах — Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.