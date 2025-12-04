Над Орлом прогремело около 10 взрывов

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников российский город Орел. Местные жители сообщили о 10 взрывах, написал Telegram-канал Shot.

Предварительно, дежурные силы ПВО отражают очередную атаку вражеских БПЛА. Над Орлом уже около 30 минут слышны громкие звуки.

По данным журналистов, около 10 взрывов прогремело в северной и центральной части города. Также в небе были видны яркие вспышки. Очевидцы утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил атаки ВСУ на регион. Он отметил, что в результате обстрела произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. На месте уже работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел после падения обломков беспилотников ВСУ на нефтебазе в Тамбовской области.