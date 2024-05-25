Беспилотник рухнул в Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов: в ауле Псейтук рухнул БПЛА, пострадавших нет

В субботу, 25 мая, на территории аула Псейтук в Тахтамукайском районе Адыгеи рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Беспилотник упал в ауле Псейтук Тахтамукайского района. Сотрудники спецслужб и всех необходимых ведомств работают на месте происшествия», — написал он.

Судя по фото, которые опубликовал Кумпилов, речь идет о беспилотнике дальнего действия, а не о дроне, способном преодолевать только короткие расстояния.

Утром Минобороны сообщало, что дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили три БПЛА, один в Белгородской области и два в Курской.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что после атаки БПЛА ВСУ загорелось сельхозпредприятие в селе Красные Зори. Из местных жителей никто не пострадал.