Обломки дрона рухнули во дворе жилого дома в Одинцове

В Одинцове Московской области обломки сбитого беспилотного летательного аппарата повредили два автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев и экстренные службы.
Местные жители заметили яркую вспышку около 1:50 по московскому времени, после чего раздался взрыв. По данным корреспондента агентства, во дворе жилого комплекса оказались повреждены припаркованные авто, а дорога усыпана осколками стекла.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты осматривают территорию, чтобы оценить масштабы происшествия.
Ранее местные жители сообщили о серии громких взрывов в небе над городом. В то же время взрывы раздались в Апрелевке и Звенигороде.
ВСУ скрыли факты самоубийств среди мобилизованных на фронте в Сумской области
«Бедная даже расплакалась». Собаку-маугли из Брянской области освободили из заточения
Японские читатели раскритиковали Зеленского и его пропаганду
«Вывозят детей насильно». Украина готовит Красноармейск к уличным боям
Питерская блогерша подтерлась паспортом и надругалась над плакатом к 80-летию Победы
«Чтобы хватило нам и России». Лукашенко поставил план на выращивание картофеля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте