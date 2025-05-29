Обломки дрона рухнули во дворе жилого дома в Одинцове

В Одинцове Московской области обломки сбитого беспилотного летательного аппарата повредили два автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев и экстренные службы.

Местные жители заметили яркую вспышку около 1:50 по московскому времени, после чего раздался взрыв. По данным корреспондента агентства, во дворе жилого комплекса оказались повреждены припаркованные авто, а дорога усыпана осколками стекла.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты осматривают территорию, чтобы оценить масштабы происшествия.

Ранее местные жители сообщили о серии громких взрывов в небе над городом. В то же время взрывы раздались в Апрелевке и Звенигороде.