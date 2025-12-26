Силы ПВО отразили атаку дронов на севере Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в северной части Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах», — написал он.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информацию о последствиях уточняют.

Вчера вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО отразили атаку 10 беспилотников, летевших на столицу. Последнее сообщение о БПЛА появилось в 20:35. Градоначальник отметил, что дрон сбили на подлете к городу. На место падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб.

При этом вчера за ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 141 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 62.