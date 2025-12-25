ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны за сутки сбили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Последнее сообщение появилось в 20:35 — по словам градоначальника, очередной дрон был уничтожен на подлете к городу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в ночь на 25 декабря Собянин сообщал еще о девяти сбитых БПЛА. Первый из них был уничтожен около 00:35 по столичному времени. Затем в промежутке с 02:52 до 03:20 силы ПВО последовательно отразили несколько атак: сначала были сбиты четыре беспилотника, затем еще два, после чего — один и еще один. Во всех случаях, отмечал мэр, к местам падения обломков направлялись экстренные службы.

Вечером в сводке Министерство обороны Российской Федерации уточнило, что в период с 15:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Большинство из них — 36 аппаратов — были сбиты над Брянской областью, еще девять — над Белгородской, два — над Калужской и один — над Курской областью.

За ночь, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник ВСУ над российскими регионами.