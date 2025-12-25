Силы ПВО за ночь сбили 141 беспилотник над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 24 декабря до 7:00 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — 62, также 12 дронов ликвидировали над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над Московским регионом, восемь — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Крымом, еще шесть — над Ростовской областью, а также по пять над Белгородской, Воронежской областями и Азовским морем, четыре — над Курской, один — над Волгоградской областью.

Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница. Ее увезли в больницу с осколочными ранениями.