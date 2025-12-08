Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Лужском районе Ленинградской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

«По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах — Чертковском, Боковском, Шолоховском, Миллеровском и Верхнедонском.

В Шолоховском в результате атаки получила повреждения ЛЭП. Из-за этого свет пропал в селе Маньково-Калитвенское и хуторах Гусев и Марьяны. В поселке оперативно починили электричество, в хуторах ремонтники начнут работать, когда посветлеет.

Еще ночью стало известно, что обломки сбитого беспилотника рухнули на трехэтажный дом в Волгограде. После ЧП разбились стекла, обрушились балконы и вход в подъезд, началось возгорание.