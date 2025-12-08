В Чертковском районе Ростовской области отключили свет после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, атаку отразили в Шолоховском, Чертковском, Боковском, Верхнедонском и Миллеровском районах. В результате случившегося никто не пострадал.

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено», — заявил Слюсарь.

Также глава региона отметил, что ремонтники приступят к работе в хуторах в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повредилась кровля частного дома.

Сегодня ночью стало известно, что обломки сбитого беспилотника рухнули на трехэтажный дом в Волгограде. Стекла разбились, повреждения получили балконы и вход в подъезд. На месте ЧП начался пожар.