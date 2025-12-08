Обломки БПЛА рухнули на трехэтажный дом в Волгограде

Около девяти взрывов послышались в ночь на 8 декабря в Волжском и Волгограде. Повреждения зафиксировали в столице региона, где обломки беспилотника упали на трехэтажный жилой дом, выбыли стекла, обрушили балконы и вход в подъезд. Начался пожар.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram-канале о падении обломков в Тракторозаводском районе на улице Лодыгина в районе двух домов выезде оперативны служб. Он не уточнил масштаб повреждений.

«Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», — сказал глава региона.

Ранее дроны атаковали Воронежскую область. Обломки упали на крышу АЗС и кровлю дома в садовом товариществе.