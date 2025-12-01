Несколько беспилотников ВСУ уничтожили над Киришским районом Ленобласти

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, над Киришским районом уничтожили несколько БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Отражение атаки продолжается. Работает ПВО», — написал глава Ленобласти.

Ранее Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА, а также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В ночь на 1 декабря ВСУ атаковали также Ростов-на-Дону, звуки взрывов слышали в пригороде областного центра. Жители Таганрога также сообщили о взрывах в небе. В центре и на севере города люди слышали приближающийся гул, а потом громкий звук, в небе вспыхнули яркие вспышки.

Громкие звуки раздались и в Азове — город находится примерно в 10 километрах от Ростова-на-Дону.