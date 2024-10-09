Сегодня 16:30 Силовики провели обыски в офисах налоговой в Салехарде и Новом Уренгое Фото: РИА «Новости»
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли документы в офисах Федеральной налоговой службы в Салехарде и Новом Уренгое. Об этом сообщило ямальское региональное издание
«Север-пресс».
Предположительно, обыск связан с расследованием некоего уголовного дела о коррупции. Официальных комментариев от органов пока не поступало.
В начале октября в Дагестане
задержали мэра города Избербаш Магомеда Исакова. Как сообщил Следственный комитет, его обвинили в получении взятки в 3,9 миллиона рублей от застройщика.
Также следователи проводили
обыски у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. У него нашли крупные суммы наличными. Кроме того, суд наложил арест на его земельный участок, баню и другое имущество.
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