Силовики провели обыски в офисах налоговой в Салехарде и Новом Уренгое

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли документы в офисах Федеральной налоговой службы в Салехарде и Новом Уренгое. Об этом сообщило ямальское региональное издание «Север-пресс» .

Предположительно, обыск связан с расследованием некоего уголовного дела о коррупции. Официальных комментариев от органов пока не поступало.

В начале октября в Дагестане задержали мэра города Избербаш Магомеда Исакова. Как сообщил Следственный комитет, его обвинили в получении взятки в 3,9 миллиона рублей от застройщика.

Также следователи проводили обыски у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. У него нашли крупные суммы наличными. Кроме того, суд наложил арест на его земельный участок, баню и другое имущество.