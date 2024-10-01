Мэра Избербаша задержали в Дагестане. В доме у чиновника идут обыски

Мэра города Избербаш в Дагестане задержали правоохранительные органы. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

По информации собеседника агентства, дома у чиновника, а также в городской мэрии сейчас идут обыски.

Официально эти данные пока не подтверждали.

UPD: в СК заявили о том, что мэр Избербаша Магомед Исаков задержан по делу о получении крупной взятки. Речь идет о сумме в размере 3,9 миллиона рублей. Деньги чиновник, по версии следствия, получил от застройщика.