Мэра Избербаша задержали в Дагестане. В доме у чиновника идут обыски

РИА «Новости»: правоохранители задержали мэра дагестанского Избербаша

Пресс-служба главы городского округа «город Избербаш»
Фото: Пресс-служба главы городского округа «город Избербаш»

Мэра города Избербаш в Дагестане задержали правоохранительные органы. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

По информации собеседника агентства, дома у чиновника, а также в городской мэрии сейчас идут обыски.

Официально эти данные пока не подтверждали.

UPD: в СК заявили о том, что мэр Избербаша Магомед Исаков задержан по делу о получении крупной взятки. Речь идет о сумме в размере 3,9 миллиона рублей. Деньги чиновник, по версии следствия, получил от застройщика.

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