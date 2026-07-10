Сильный ураган разгромил базу отдыха в Дубровичах Рязанской области
Очевидцы: сильный ураган разгромил базу отдыха в Дубровичах Рязанской области
Грозовой фронт с ураганом прошел по Рязанской области, сильно пострадала база отдыха «Аквамарин». Об этом рассказали очевидцы события, предоставив фото и видео последствий разгула стихии.
На кадрах видны сломанные деревья, изорванные палатки, разбросанные продукты. Люди покидают место отдыха, ставшее временно непригодным.
Несмотря на то, что рухнули десятки деревьев, люди, к счастью, не пострадали. Спасательные службы приступили к ликвидации последствий.
Интересно
Вечером 9 июля около 19:00 часов село Ургуново в Учалинском районе Башкирии пострадало от урагана. Сильный ветер сорвал кровлю с нескольких домов и хозяйственных построек, оборвал провода на линиях электропередачи, повредил газовую трубу.