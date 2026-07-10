«И красиво, и страшно». В башкирском селе Ургуново ураган сорвал крыши и порвал провода

Очевидец: в селе Ургуново в Башкирии ураган сорвал крыши с домов

Вечером 9 июля около 19:00 часов (21:00 по московскому времени) село Ургуново в Учалинском районе Башкирии пострадало от урагана. Об этом сообщила корреспонденту 360.ru жительница поселка, предоставив кадры с места событий.

На село надвинулся смерч, его сняли на видео.

«Все это было и красиво, и страшно. Разрушения, конечно, есть», — рассказала собеседница канала.

Ветер сорвал кровлю с нескольких домов и хозяйственных построек, оборвал провода на линиях электропередачи, повредил газовую трубу. Жители не пострадали.

В селе уже работают аварийные службы. Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов выехал на место происшествия, встретился с жителями домов и оценил ущерб, нанесенный стихией.

Прокуратура поставила на контроль выполнения восстановительных работ на поврежденной инфраструктуре.

Ранее в городе Кушве Свердловской области ураган полностью разрушил 28 домов. Жителям выплатят компенсации на приобретение или постройку нового жилья.